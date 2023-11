GTA 6, ci siamo: dopo l'annuncio ufficiale, come si presenterà il nuovo gioco Rockstar Games?

Per far capire la portata di un gioco come GTA 6 basta guardare il modo in cui è stato annunciato e le reazioni che comunque ha ottenuto: altri publisher organizzano eventi, fissano serate o sgomitano per trovare uno spazio all'interno di palcoscenici di rilievo, ma a Rockstar Games basta pubblicare un messaggino su X per scatenare le folle. "Siamo molto emozionati nel farvi sapere che, all'inizio di dicembre, pubblicheremo il primo trailer del nuovo Grand Theft Auto. Non vediamo l'ora di poter condividere tanti altri anni di esperienze con voi". Questo il semplicissimo post di Sam Houser pubblicato nelle ore scorse, quanto di più lontano possibile dal rutilante marketing e dalla cultura dell'hype nutrita da molti esponenti dell'industria, eppure in grado di scatenare entusiasmo in maniera veramente impressionante.

Non c'è un'immagine, un logo, un artwork. Nemmeno un titolo vero e proprio, visto che non viene menzionato precisamente GTA 6 quanto piuttosto un vago "prossimo Grand Theft Auto", rimandando tutto, evidentemente, alla pubblicazione del trailer. Che peraltro non ha una data precisa nemmeno lui, a guardare bene, dunque si tratta veramente del minimo indispensabile da parte di Rockstar, che tuttavia ha raggiunto tranquillamente il risultato atteso. D'altra parte, quando si tratta del seguito di un gioco che ha venduto 185 milioni di copie e che continua a vendere regolarmente a 10 anni dalla sua uscita, non c'è molto bisogno di spingere sull'acceleratore promozionale. C'è chi pensa che il trailer di presentazione possa essere mostrato nel corso dei The Game Awards 2023, ma in verità non sembra essere la soluzione più probabile: la portata che può avere un primo video di GTA 6 andrebbe ad offuscare eccessivamente tutto il resto dei contenuti dello show e il titolo, d'altro canto, non ha certo bisogno di un palcoscenico preimpostato per imporsi al pubblico.