GTA 6: trailer ai The Game Awards 2023? I fan ritengono di sì, dopo un post di Keighley

Che fondamento?

Il post di Keighley non dice in realtà niente su GTA 6, ma ricorda soltanto che mancano 30 giorni ai The Game Awards, che si svolgeranno il 7 dicembre 2023. Keighley di suo non ha toccato in alcun modo l'argomento GTA 6, tanto che qualcuno ha malignato che la tempistica scelta per la pubblicazione fosse semplicemente uno stratagemma per attirare l'attenzione sul suo show.

Quindi, che possibilità ci sono di vedere un trailer di GTA 6 durante i TGA? Difficile dirlo. Il report di Schreier parla di annuncio questa settimana e di un trailer a dicembre. I TGA sono visti da decine di milioni di persone, quindi potrebbero essere un palco ottimo per mostrare il gioco in azione. Detto questo, non ci sono certezze in merito, quindi non è possibile darne.