LEGO 2K Goooal! è apparso sul PlayStation Store, l'annuncio ufficiale è alle porte?

Come segnalato dai vigili utenti di Reddit, è apparsa sul PlayStation Store la pagina di LEGO 2K Goooal!, segno che probabilmente presto il gioco di calcio a base di mattoncini verrà annunciato in pompa magna.

In verità, la pagina del PlayStation Store aperte in queste ore, che potrete raggiungere da qui, riporta il titolo "Build Up", ma molto probabilmente si tratta semplicemente di un segnaposto in attesa che vengano compilate tutti i dettagli al suo interno.

Infatti, al momento sono presenti solo alcune informazioni base, come la presenza del multiplayer locale e online fino a quattro giocatori e la presenza di acquisti opzionali in-game, e un'immagine di copertina (identica a quella del post qui sotto).

Quest'ultima è interessante. Raffigura alcuni giocatori con la maglia del Barcellona, suggerendo la presenza di squadre con licenza ufficiale, e altri personaggi un po' fuori posto su un campo da calcio, come un pirata, un cavaliere con tanto di armatura medievale e sullo sfondo quello che sembrerebbe essere un drago. Insomma, è lecito aspettarsi una variante molto fantasiosa dello sport che conosciamo.