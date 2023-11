Darkest Dungeon 2: annunciato il DLC The Binding Blade, aggiungerà due classi

Gli sviluppatori di Red Hook Studios hanno annunciato The Binding Blade, la prima espansione in programma per il GDR a tinte dark Darkest Dungeon 2. Il DLC sarà disponibile durante il corso di dicembre 2023 e introdurrà due nuovi classi di temerari mercenari che potremo ingaggiare per le nostre spedizioni. Di seguito trovate il nuovo trailer che presenta i contenuti in arrivo.

La prima new entry è rappresentata dal Duelist, una combattente tecnica che può passare in qualsiasi momento da una stance difensiva a una offensiva e viceversa. Ha inoltre la capacità di ignorare la difesa dei nemici ed eseguire letali contrattacchi con l'abilità Riposte.

L'altra nuova classe è in realtà una vecchia conoscenza per coloro che hanno giocato al primo capitolo della serie. Si tratta infatti del Crusader, un paladino in grado sia di menare fendenti che elargire cure e buff a tutta la squadra.