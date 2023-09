GTA 6: tutti i dettagli dal leak sono stati raccolti in un documento di 60 pagine

Nel caso vi siate persi il clamoroso leak su GTA 6 che ha sconvolto Rockstar Games l'anno scorso, qualcuno ha effettuato un riepilogo di tutte le informazioni emerse compilando un documento di 60 pagine che può essere così facilmente consultato per rimettersi in pari.

Trattandosi di un gioco colossale, atteso da milioni di giocatori, è chiaro come sia al centro di un hype spaventoso, cosa che ha reso anche il leak una sorta di mito per molti giocatori che per alcuni giorni hanno potuto immergersi in dettagli e materiali reali sul progetto in questione.

Gli autori del leak sono stati arrestati e la questione ha ovviamente danneggiato Rockstar Games, come sempre succede con queste fughe di notizie non controllate, ma è indubbio che l'evento abbia consentito di raccogliere un po' di dettagli interessanti su Grand Theft Auto VI.

Dunque, se volete sapere qualcosa sul prossimo blockbuster da parte di Rockstar, potete trovare il documento in un comodo PDF a questo indirizzo. Le informazioni sono derivate dal leak ma il documento non sembra contenere alcun materiale tratto illegalmente da Rockstar.