Game Pass, settembre 2023, ecco i giochi della seconda metà di settembre 2023

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel suo servizio in abbonamento Game Pass , per Xbox e PC, nella seconda metà di settembre 2023 . Si tratta di cinque titoli, molto vari per generi e contenuti: Party Animals, Gotham Knights, The Lamplighters League, Cocoon e Payday 3.

I giochi Game Pass della seconda metà di settembre 2023

Ecco i giochi

Party Animals (Cloud e Console) - 20 settembre

Payday 3 (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 settembre

Cocoon (Console e PC) - 29 settembre

Gotham Knights (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 3 ottobre

The Lamplighter's League (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 3 ottobre

Il pezzo forte della tornata è sicuramente Payday 3, nuovo capitolo della prestigiosa serie di sparatutto in prima persona cooperativo in cui si organizzano rapine e altri generi di crimini. Interessante anche lo strategico The Lamplighter's League, che potrebbe rivelarsi una bella sorpresa per gli appassionati del genere di XCOM. Chi ama gli action con eroi in calzamaglia dovrebbe dare uno sguardo a Gotham Knights, mentre chi è in certa di divertimento puro a Party Animals, che si è messo in mostra in diverse occasioni.