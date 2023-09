Kirby Cafè: abbiamo visitato il bar più rosa di Tokyo

In Giappone i bar a tema sono un fenomeno dalla portata gigantesca. Da quelli più tradizionali dedicati agli animali fino ad arrivare a quelli più strani: se pensate a qualcosa di completamente casuale, c'è la forte probabilità che a Tokyo troviate il suo bar a tema. Ovviamente i videogiochi non fanno eccezione e sono numerosi i locali dedicati ai titoli di un publisher o a un singolo personaggio. Tra questi compare anche il Kirby Cafè , il bar dedicato alla paffuta pallina rosa di Nintendo, che abbiamo visitato durante la nostra permanenza nella capitale giapponese in vista del TGS 2023. Ci siamo concessi una breve merenda in questo piccolo angolino appollaiato quasi sulla cima dello Sky Tree, anche se la nostra avventura con Il Kirby Cafè è iniziata ben prima del nostro arrivo nella terra del Sol Levante.

Prenotare e raggiungere il Kirby Cafè

Se volete visitare il Kirby Cafè dovrete un po' sudare

Dicevamo che la nostra avventura al Kirby Cafè è iniziata ben prima che arrivassimo in Giappone, precisamente il 10 agosto alle 11:00 del mattino. L'entrata al Kirby Cafè infatti è su prenotazione, che va effettuata prima di recarsi al locale. Le prenotazioni si aprono il decimo giorno del mese precedente, motivo per cui per visitarlo a settembre abbiamo dovuto prenotare i primi di agosto. Vi forniamo anche l'ora perché, come potrete immaginare, i posti si esauriscono in fretta quindi tocca battere tutti su tempo ed essere già connessi alle 11:00 ora italiana al sito. In questa pagina del sito ufficiale potete leggere tutte le clausole ed effettuare la prenotazione (non preoccupatevi, la pagina è anche in inglese).

L'entrata del Kirby Cafè

Una volta che avrete bloccato il vostro slot non vi resta che aspettare la data e presentarvi lì quindici minuti prima dell'orario della vostra prenotazione, pena la perdita della stessa. Il Kirby Cafè si trova al quarto piano dello Sky Tree di Tokyo, e potete raggiungerlo a questo indirizzo. Nella prenotazione dovrete specificare nome e cognome, indirizzo mail, numero di telefono (attenti ai trattini, ricordate che la forma con cui scrivere i numeri di telefono in Giappone è xxx-xxx-xxxx) e comunicare allo staff se vi recate lì per una festa di compleanno. Anche se nessuno della redazione compiva gli anni quel giorno, con il senno di poi avremmo dovuto inventarci un compleanno: la canzone, le candeline e tutto il resto è davvero super carino!