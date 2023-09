Planet Zoo: Oceania Pack disponibile con trailer e aggiornamento maggiore 1.15

Come tradizione, in concomitanza con il nuovo DLC è stato pubblicato anche un nuovo aggiornamento maggiore, l'1.15, che aggiunge tra le altre cose delle cupole di vetro utili per osservare gli animali più da vicino. Migliorati inoltre diversi aspetti del gioco, con fix e modifiche apportate a diverse meccaniche e sistemi.

Planet Zoo: Oceania Pack costa 9,99€ e aggiunge diversi animali, tutti provenienti dall'Oceania: il kiwi bruno dell'Isola del Nord, il diavolo della Tasmania, il pinguino minore blu, il quokka e la volpe volante dagli occhiali. "Osservate il piccolo kiwi bruno dell'Isola del Nord mentre va alla ricerca di cibo ed esplora la sua nuova casa nei vostri zoo; ascoltate il verso del chiassoso diavolo della Tasmania mentre combatte nel suo habitat; meravigliatevi davanti alle colonie di centinaia di esemplari di pinguini minori blu che si riposano sdraiati sulla pancia; godetevi il grande sorriso del quokka e guardate in alto per vedere la maestosa volpe volante dagli occhiali mentre esplora la sua mostra visitabile."

Aggiunti inoltre più di 200 elementi dello scenario, per decorare i vostri zoo, e un nuovo scenario della campagna, in cui tornano Bernie Goodwin e sua figlia: "Emma ha in progetto di costruire uno zoo più personale in collaborazione con suo padre. Riuscirà Bernie a lasciare le redini mentre voi aiutate Emma a costruire questo zoo dalle fondamenta? E voi, riuscirete a portare avanti questo progetto a conduzione familiare?"