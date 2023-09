Cyberpunk 2077 e Chaos Vantage otterranno DLSS 3.5 di NVIDIA il 21 settembre 2023

Una tecnologia in crescita

Con e senza DLSS 3.5

Come saprete, DLSS 3.5 è disponibile per tutti gli utenti di GeForce RTX e NVIDIA RTX. NVIDIA sta spingendo moltissimo per l'adozione di questa tecnologia di upscaling basata sul machine learning, tanto che questa settimana sarà presente al lancio di Lies of P, Party Animals, Warhaven e Witchfire. Anche l'open beta di The First Descendant adotterà DLSS, la versione 3, più precisamente.

"Addestrato con un numero di dati 5 volte superiore rispetto al DLSS 3, il DLSS 3.5 riconosce i diversi effetti ray-tracing per prendere decisioni più intelligenti sull'uso dei dati temporali e spaziali, conservando le informazioni ad alta frequenza per un upscaling di qualità superiore." Vanta NVIDIA nel comunicato stampa ufficiale dell'annuncio.

Oltre ai giochi citati, il 26 settembre 2023 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà disponibile da subito con il full ray tracing e il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction. Si tratta della prima e unica espansione del gioco.

Jakub Knapik il VP of Art e il Global Art Director di CD Projekt Red ha dichiarato in merito: "Grazie alla tecnologia intelligente del DLSS 3.5, alimentata dalla potenza di rendering dell'intelligenza artificiale, è possibile scoprire al meglio la nuova location Dogtown di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, con immagini più nitide, un'illuminazione più accurata e il più alto frame rate possibile".