Death Stranding 2 ai The Game Awards 2023? Hideo Kojima sembra suggerirlo

Death Stranding 2 verrà mostrato "presto": lo suggerisce il game director Hideo Kojima con un tweet in cui cita il brano "Soon" dei My Bloody Valentine, ma come sappiamo l'unico evento di rilievo in arrivo "presto" è quello dei The Game Awards 2023.

In realtà negli scorsi mesi sono emersi rumor che parlavano di un possibile State of Play per Death Stranding 2, ma considerando l'amicizia che lega l'autore giapponese e Geoff Keighley immaginiamo che l'ipotesi dei TGA 2023 sia quella più plausibile.