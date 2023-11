Halo Infinite aumenta i prezzi delle microtransazioni: 343 Industries spiega perché

Il direttore della comunità di 343, Brian "ske7ch" Jarrard, ha cercato di spiegare l'accaduto affermando che lo sviluppatore sta cercando di mantenere un livello di coerenza tra i prezzi degli oggetti del negozio e quelli che saranno abilitati al multi-core in futuro, in pratica facendo già pagare a prezzo maggiorato i contenuti che solo più avanti riceveranno la nuova funzionalità.

La dichiarazione completa di Jarrard

Jarrard spiega "I prezzi del negozio su molte offerte sono cambiati in concomitanza con l'aggiunta della funzionalità multi-core ai contenuti di personalizzazione. Con la Stagione 4, abbiamo visto che le nuove offerte del negozio riflettevano un nuovo modello di prezzi per tenere conto dei nuovi rivestimenti abilitati al multi-core. Con la Stagione 5, molti rivestimenti pubblicati in precedenza e tutti gli elmi del gioco sono stati aggiornati per funzionare su tutti i core, e le offerte del negozio sono state adattate per riflettere questi cambiamenti (e per avere la parità con le offerte della S4)."

"Allo stesso tempo, il team è andato avanti e ha apportato modifiche proattive alle offerte che includevano gli spallacci, poiché saranno abilitati al multi-core in un aggiornamento futuro. Si è trattato di un compromesso per cercare di anticipare un po' di questo lavoro ora, piuttosto che avere una costante serie di modifiche ai prezzi dei negozi lungo il percorso. Mentre molte offerte S1-S4 sono state modificate, voglio essere trasparente sul fatto che, con l'arrivo di un maggior numero di rivestimenti multi-core, ci saranno altre offerte passate che non sono state incluse negli aggiustamenti iniziali dell'S5 e che saranno aggiornate in futuro".

"Come promemoria, tutti coloro che già possiedono questi elmi, rivestimenti e spallacci riceveranno automaticamente la funzionalità multi-core sugli oggetti idonei non appena le modifiche saranno attive nel gioco".

"Nel caso in cui alcune offerte vengano visualizzate come 'SALDI' nonostante abbiano lo stesso prezzo, o addirittura più alto di prima, ciò è dovuto all'aumento del prezzo base dell'offerta. L'attuale prezzo di vendita è inferiore al nuovo prezzo normale, ma senza questo contesto, possiamo certamente capire come ciò porti a confusione, percezione che si tratti di un bug o di un errore, ecc."

"Capisco che questo non è necessariamente ciò che tutti vogliono sentire, ma spero che almeno questo aiuti a spiegare cosa è cambiato e perché".