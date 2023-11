Samsung: l'aggiornamento a One UI 6.0 genera il burn-in degli schermi dei Galaxy?

È bene tranquillizzare in merito: questo non è un problema dello schermo, ma un piccolo bug che si è verificato su alcuni telefoni dopo l'aggiornamento a One UI 6 e Android 14.

One UI 6 si sta diffondendo su vari modelli di Samsung Galaxy insieme ad Android 14. Nonostante le varie fasi beta attraversate, è plausibile che alcune problematiche sfuggano all'attenzione dei revisori. Nella fattispecie, alcuni utenti hanno notato uno sfondo viola che appare brevemente quando si passa da una schermata all'altra.

Bruciatura apparente

Le sfide connesse al fenomeno del burn-in dello schermo costituiscono una problematica comunemente legata agli schermi OLED

Alcuni utenti segnalano come il problema sia potenzialmente connesso all'app Home Up di Good Lock, usata per cambiare la personalizzazione del colore di sfondo nella schermata delle app recenti.

Tuttavia, ciò non è stato concretamente confermato, poiché alcuni riscontrano lo stesso problema anche senza Good Lock.

Samsung è consapevole della cosa e prevede di risolvere con un aggiornamento entro fine mese.

Per risolvere la problematica in attesa dell'aggiornamento, è possibile provare a disattivare la personalizzazione dello sfondo di Home Up.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla funzione "pixel shift", simile a quella presente su TV o monitor OLED.

Samsung l'aveva abilitata in One UI 5.0, tuttavia sembra non funzionare nell'ultimo aggiornamento.

Per verificare la presenza di tale problematica sul proprio smartphone Galaxy con l'aggiornamento più recente, si suggerisce di eseguire i seguenti passaggi: catturare uno screenshot mentre è visibile la barra di stato, ruotare lo schermo in modalità orizzontale, tornare in modalità verticale (ripetendo l'azione cinque volte per spostare gli elementi di un numero significativo di pixel) e infine aprire lo screenshot nella Samsung Gallery.