Google Pixel 10 avrà alcune mancanze importanti, secondo un rumor

Google passa a TSMC per i Pixel 10 e Samsung non la prende bene

Le possibili mancanze non finiscono qui, dal momento che lo stesso report suggerirebbe l'assenza del supporto alla connettività Wi-Fi 7 , limitandosi dunque all'utilizzo della connettività Wi-Fi 6E, con un netto passo indietro rispetto a Google Pixel 9. Nonostante questo, Google Pixel 10 potrebbe essere il primo modello base della serie dotato di un comparto fotocamere posteriore a tre sensori, con dimensioni inferiori per il principale e il sensore ultrawide, con il fine ultimo di accogliere il terzo. A questo si aggiunge poi la possibile introduzione del chip proprietario Google Tensor G5 , realizzato da TSMC con nodo produttivo a 3 nanometri.

Secondo un report degli ultimi giorni del portale AndroidHeadlines, il modello standard di Google Pixel 10 potrebbe non presentare al suo interno la camera di vapore , uno dei sistemi più innovativi attualmente montati su smartphone recenti per la dissipazione del calore. Ricordiamo infatti che, almeno stando agli scorsi leak, il futuro iPhone 17 Pro dovrebbe offrire un sistema con camera di vapore al suo interno.

Quando uscirà la nuova serie Google Pixel 10

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per la nuova serie di smartphone Google, ma basandoci su quanto visto l'anno scorso, è ragionevole aspettarsi un'uscita entro la fine di agosto, con un evento Made by Google dedicato previsto per il prossimo 20 agosto.

Google Pixel 10

Chiaramente è bene come sempre specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.