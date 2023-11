Call of Duty: Modern Warfare 3: un personaggio di Dune è in arrivo come operatore, per un leak

Call of Duty: Modern Warfare 3, secondo un nuovo report, aggiungerà un nuovo personaggio di Dune: Feyd-Rautha Harkonnen. L'informazione è stata condivisa da un noto account di dataminer e leaker legato alla saga sparatutto di Activision Blizzard.

Precisiamo che la versione di Feyd-Rautha Harkonnen che apparirà in Call of Duty Modern Warfare 3 è quella che vedete nella seconda immagina. La prima immagine fa riferimento al personaggio del vecchio film di Dune. Probabilmente questa collaborazione era prevista per pubblicizzare il film, la cui uscita era inizialmente pianificata per novembre 2023 (e ora prevista per marzo 2024)

Come sempre, ricordiamo che si tratta unicamente di un rumor, non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere conferme o smentite da parte degli sviluppatori per sapere qualcosa di più.