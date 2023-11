Dead by Daylight mostra Chucky in un nuovo trailer: l'uscita è vicina

Lo sviluppatore Behaviour Interactive ha pubblicato un nuovo trailer per l'imminente collaborazione di Dead by Daylight con Chucky della serie di film horror La bambola assassina (Child's Play in originale). Il trailer mostra Chucky come nuovo assassino giocabile in arrivo nel gioco: potete vederlo qui sotto.

Oltre a Chucky, Dead by Daylight riceverà anche i suoi nuovi Perks: Hex: Two Can Play, Friends 'Til The End e Batteries Included.

La collaborazione, annunciata all'inizio di questo mese , è in arrivo il 28 novembre ma era disponibile come parte della build di beta test pubblica del gioco.