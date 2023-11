Gli sviluppatori vorrebbero fare giochi più piccoli tra un AAA e l'altro e sarebbe un bene

I grandi studi di sviluppo sono sempre al lavoro su giochi AAA che, di anno in anno, sembrano dover diventare più grandi, più costosi e più lunghi da sviluppare. Alcuni sviluppatori, però, pensano che l'industria dovrebbe spostarsi verso una produzione "mista", con giochi più piccoli a fare da intervallo tra un AAA e il successivo.

Secondo Josh Sawyer, Design Director presso Obsidian, i giochi più piccoli fanno bene anche ai grandi studi di videogiochi. In una risposta a un post su X di Jeryce Dianingana di Cliffhanger Games, Sawyer afferma che, tra le altre cose, consentire agli studi di prendersi del tempo tra i progetti più grandi per lavorare a giochi più piccoli aiuta in diversi modi.

Secondo Sawyer, tra i vantaggi di lavorare su un gioco più piccolo c'è il fatto che gli studios possono ridurre al minimo il turnover del personale che spesso si verifica tra i progetti più grandi. È anche meno probabile che gli sviluppatori si esauriscano lavorando a progetti più grandi nell'arco di alcuni anni.