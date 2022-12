Dopo Gotham Knights, WB Games Montreal lavora a un nuovo gioco DC Comics: è Superman?

Sta emergendo un'interessante voce di corridoio su WB Games Montreal, il team che si è occupato dello sviluppo di Gotham Knights e che sembra aver già iniziato i lavori sul prossimo gioco, che pare essere un altro titolo legato a un supereroe DC Comics e potrebbe riguardare Superman.

È probabile che parte del team sia ancora al lavoro sul supporto per Gotham Knights e sui probabili contenuti aggiuntivi in arrivo per l'action game, ma a quanto pare sono iniziati anche i lavori su qualcos'altro, che dovrebbe comunque rientrare nell'ambito dei supereroi DC Comics.

Gotham Knights, una scena del gioco

Non ci sono dettagli precisi, ma sembra proprio che il publisher abbia intenzione di sfruttare le conoscenze maturate dagli sviluppatori con Gotham Knights per proseguire in tale ambito, ovvero un action adventure basato su supereroi.

Tra gli indizi troviamo, per esempio, il curriculum di Bryan Theberge, Senior Producer di WB Games Montreal, nel quale si vede che sta lavorando a un nuovo gioco, dopo i cinque anni passati su Gotham Knights. D'altra parte, il team sta assumendo per coprire vari ruoli da impiegare in un progetto non ancora annunciato, cercando persone con esperienza in ambito di Unreal Engine e architetture multiplayer.

Il fatto che si tratti di Superman, al momento, è purtroppo solo una teoria basata su alcuni presunti leak. Tra le fonti a sostegno di questa c'è James Sigfield (il quale è stato uno dei primi far trapelare la notizia su Suicide Squad: Kill the Justice League), che ha più volte riferito come WB Montreal stia pensando a un gioco su Superman, probabilmente su Unreal Engine 5.