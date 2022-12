Nintendo Switch: i regali di Natale 2022 per far felice un fan di Nintendo

Questo 2022 che sta volgendo al termine è stato un anno di grandi uscite per Nintendo che hanno reso felici tutti i fan con prodotti del calibro di Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3 e Pokemon Scarlatto e Violetto, giusto per citarne alcuni. A celebrare questi 365 giorni intensi da parte della Big N ci hanno pensato anche i The Game Awards che nella notte dell'8 dicembre hanno incoronato delle vere e proprie meraviglie come Splatoon 3 per miglior gioco multiplayer, Mario + Rabbids Sparks of Hope per miglior strategico e Kirby e la terra perduta come miglior gioco per le famiglie.

E se questo 2022 è stato esaltante per i fan Nintendo, il 2023 pare essere ancora più scoppiettante con l'arrivo dell'attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma anche di produzioni molto amate come Octopath Traveler II e Pikmin 4. Quale migliore occasione del Natale per accaparrarsi qualche gadget a tema o chiedere a Babbo Natale quell'accessorio che desiderate da tanto? Ecco per voi i nostri consigli per i regali di Natale 2022 targati Nintendo.