Offerte Amazon: Smartwatch Michael Kors Gen 6 Connected in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare anche un Michael Kors Smartwatch Gen 6 Connected. Lo sconto segnalato è di 165.01€, ovvero del 45%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo smartwatch è 369€. Il prezzo attuale per questo modello non è il più basso in assoluto, ma solo durante il Black Friday 2022 è stato possibile trovarlo a un prezzo leggermente più basso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Michael Kors Smartwatch Gen 6 Connected dispone di Wear OS by Google. Si può connettere a telefoni con Android o con iOS. La batteria dura 24 ore o vari giorni in modalità attesa. La ricarica permette di ottenere l'80% della batteria in 30 minuti. Lo smartwatch permette di utilizzare app come l'assistente virtuale al fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri e altro ancora. Resiste all'acqua fino a 3 ATM. Monitora automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SPO2, saturazione dell'ossigeno nel sangue, e altro ancora. L'assistenza vocale è integrato.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Michael Kors Smartwatch Gen 6 Connected

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.