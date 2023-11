Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Aerith in abito da sera di moon.child è radioso

Final Fantasy 7 Rebirth è senza dubbio uno dei giochi promettenti del 2024 con tantissimi giocatori che non vedono l'ora di vivere il seguito delle avventure di Cloud e soci. Per ingannare l'attesa moon.child ci propone un cosplay di Aerith con l'elegante abito sera sfoggiato nel primo remake della nuova trilogia.

Aerith non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. È una dei protagonisti principali della settima fantasia finale di Square Enix nonché uno dei più conosciuti in ambito videoludico. Apparentemente è un'umile fioraia della città di Midgar dallo spiccato carattere solare, che non lascia indifferente neppure quel brontolone di Cloud. Tuttavia a sua insaputa possiede dei poteri speciali che la porteranno a rivestire un ruolo di primo piano nelle vicende della storia di Final Fantasy 7.

Per il suo cosplay moon.child ha deciso di vestire l'abito rosso sfoggiato da Aerith in un particolare momento di Final Fantasy 7 Remake. Come possiamo vedere dal post su Instagram qui sotto, il risultato è davvero impeccabile e molto fedele al personaggio originale.