Lords of the Fallen: l'aggiornamento 1.018 ha creato più problemi di quanti ne ha risolti, per i fan

Sebbene non siano disponibili informazioni ufficiali, abbiamo la conferma di alcuni dettagli attraverso la community . Ad esempio, secondo un utente di Reddit "questo aggiornamento sembra aver risolto il pop-in delle texture Umbral, che non sfarfalla più. Lo sfarfallio delle texture ambientali è migliorato, ma si nota ancora su alcuni oggetti come bozzoli e ponti. Si nota anche un aumento dello stuttering e un peggioramento delle prestazioni generali in Umbral."

Le correzioni hanno creato problemi su PS5?

Pare però che le correzioni abbiano creato dei problemi nuovi con la versione PS5 di Lords of the Fallen.

Un altro utente scrive invece: "Le impostazioni di qualità di PS5 sono tutte attivate come prima della patch. Umbral in alcune aree è completamente ingiocabile e in alcune di esse bisogna essere in umbral per avanzare, quindi inevitabile. L'area di Fen in cui bisogna entrare in umbral per attraversare il lago e l'area del falò con i tick dell'umbral i nemici si muovono come se fossero in claymation e i fotogrammi saltano così tanto che ho dovuto correre oltre l'area fino al Santo silenzioso. Il gioco funzionava perfettamente prima, quindi credo che le modifiche grafiche di umbral non funzionino correttamente su PS5. Devono pubblicare una correzione o tornare al precedente aggiornamento".

Inoltre, Lords of the Fallen è stato bocciato da Digital Foundry su PS5 e Xbox Series X|S nonostante le tante patch.