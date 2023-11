Lords of the Fallen bocciato da Digital Foundry su PS5 e Xbox Series X|S nonostante le tante patch

Su tutte e tre le console, Lords of the Fallen propone le classiche due modalità grafiche , una che migliora la resa visiva bloccando il framerate a 30 fps, l'altra che mira invece ai 60 fps ma propone una risoluzione inferiore.

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi dedicata alle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Lords of the Fallen . Il verdetto non è dei più positivi, a causa dei numerosi problemi che persistono nel gioco dopo un mese dal lancio e un gran numero di aggiornamenti.

Lords of the Fallen su Xbox Series X e PS5

La versione Xbox Series X e PS5 di Lords of the Fallen si comportano decisamente meglio, seppur anche nel loro caso non possiamo parlare di un'ottimizzazione con i fiocchi. In modalità Performance la risoluzione nativa parte da 1152p e può scendere fino a 648p nelle aree più pesanti da gestire per la GPU. Il framerate solitamente rimane ancorato ai 60 fps, ma non sono rare le occasioni in cui si possono notare cali anche piuttosto evidenti tra i 40 e i 60 fps. Da questo punto di vista la versione PS5 può vantare una framerate più stabile rispetto a Series X.

La modalità Quality alza la risoluzione nativa di entrambe le console a 1620p, che può scendere fino a un massimo di 1296p. Si tratta di un balzo evidente in termine di qualità dell'immagine, anche perché la risoluzione maggiore garantisce un upscaling di maggiore qualità tramite FSR2. Tuttavia, anche in questo caso il framerate non riesce a rimanere costantemente sui 30 fps.

In conclusione, al netto delle numerose patch pubblicate, per Digital Foundry "Lords of the Fallen presenta ancora molti problemi su console. È un peccato, visto che riesce a ottenere risultati bellissimi dalla tecnologia dell'Unreal Engine 5. Non basta per chiudere un occhio sui problemi e il framerate inferiore ai 60 fps che abbiamo riscontrato."