Lenovo Legion GO è meglio di Steam Deck e ASUS ROG Ally?

In questo articolo faremo un confronto diretto con le sopra citate Steam Deck e ASUS ROG Ally, entrambe già presenti sul mercato, mettendo a confronto le specifiche tecniche e le prestazioni in attesa di poter mettere le mani su Legion GO.

Lenovo, in particolare essendo l'ultima arrivata, non si è limitata a produrre un device per giocare durante viaggi e spostamenti, ma ha confezionato un dispositivo piuttosto potente e con un grande schermo in grado di lasciare completa libertà agli utenti sul come utilizzarlo. Tanta potenza scaturita dall'APU Ryzen Z1 Extreme e da 16 GB di RAM di ultima generazione sono infatti i punti di forza di questo nuovo prodotto, il tutto accompagnato dal più grande schermo finora montato su dispositivi di questa categoria.

Il mercato mobile sta vivendo una crescita esponenziale negli ultimi anni che è culminato in questi ultimi 2 anni con l'affermazione dei PC handheld. Valve si è presentata con Steam Deck , ASUS con ROG Ally e ora si unisce Lenovo con Legion GO (e stiamo volutamente tenendo da parte Ayaneo o GDP). Seppur si parli sempre di gaming in movimento, questi tre dispositivi sono molto diversi tra loro, sia in termini di specifiche tecniche che di utilizzo non solo legato al gaming.

Assolutamente da non trascurare, infine, l'ergonomia: Legion GO tra le 3 è l'unica che propone le estremità con i controlli sganciabili, sullo stile di Nintendo Switch con persino una delle impugnature perfetta per essere appoggiata su una superficie e utilizzata a mo' di mouse. Steam Deck, di suo, hai i famigerati e contestati trackpad, mentre Ally si trattiene maggiormente su questo fronte limitandosi ad offrire i controlli tipici di un buon controller pro.

Legion GO, ormai prossima al debutto, invece si presenta con dimensioni pari a 298 x 131 x 40 mm e il peso più consistente, ovvero ben 854 grammi . A livello estetico, la più accattivante rimane senza dubbio ROG Ally, con linee più decise e un'impronta distintiva dovuta alla colorazione bianca. Anche Legion GO prova a dire la sua proponendo una illuminazione RGB sugli stick analogici esattamente come Ally. Completamente in controtendenza Steam Deck che non presenta luci.

Iniziamo questo confronto dall'estetica, non solo a livello di design ma soprattutto di dimensioni e peso, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per molti giocatori, trattandosi appunto di veri e propri dispositivi che, nel caso di Steam Deck, possono quasi essere considerate delle console portatili più che dei PC portatili. Deck misura 298 x 117 x 49 mm per un peso totale di 669 grammi (640 grammi per quello che riguarda la nuova versione appena annunciata ) mentre la più recente ASUS ROG Ally si impone con 280 x 111 x 32 mm per 608 grammi.

Le dimensioni e il peso di Legion GO sono imputabili anche al display, il più grande disponibile per questa categoria di PC handheld. Stiamo infatti parlando di un 8.8" LED di tipo IPS con risoluzione 1600p, fattore di forma 16:10 che raggiunge i 500 nits di luminosità, 97% della copertura colore DCI-P3 e refresh rate a 144 Hz . Lo schermo di ASUS ROG Ally è invece un 7" IPS con risoluzione 1080p, fattore di forma 16:9, sempre 500 nits di luminosità, 100% della copertura sRGB e 120 Hz di refresh. Steam Deck è il fanalino di coda con un display da 7'' IPS con risoluzione 800p, rapporto d'aspetto 16:10, una luminanza leggermente inferiore di 400 nits e una frequenza di aggiornamento che si limita ai 60 Hz. Bisogna anche dire che pochissime ore prima della messa online di questo articolo Valve ha pensato bene di annunciare a sorpresa una revisione del suo handheld con uno schermo OLED HDR che promette faville (si parla di 1000 nits di picco), e con una dimensione leggermente maggiorata (7,4 pollici), ma che dobbiamo ancora testare per renderci conto della sua qualità.

Prestazioni al top

Sia Legion GO che ASUS ROG Ally possono contare sull'APU Ryzen Z1 Extreme

Nel campo delle prestazioni, ASUS ROG Ally con il suo primo modello, quello più costoso, eguaglia Legion GO visto che entrambe dispongono di un SoC AMD Ryzen Z1 Extreme; vi ricordiamo che la macchina ASUS presenta anche un modello più economico che monta un AMD Ryzen Z1 liscio.

Il System on Chip di AMD è molto potente per la sua categoria ed è in grado di offrire ottime performance in mobilità e con alimentazione a batteria, soprattutto se si considera che il tutto è supportato da una componente video basata su architettura RDNA 3.

Steam Deck è senza dubbio la meno potente per via dell'utilizzo di una APU più vecchiotta basata su Zen 2 e RDNA 2. Ma la forza bruta in sé non è tutto, e per questi dispositivi a far la differenza sono anche la memoria, lo spazio di archiviazione disponibile, il sistema di raffreddamento e le eventuali ottimizzazioni a livello di sistema operativo.

Steam Deck è l'unica delle 3 a poter contare su un OS semi-proprietario che sfrutta fino in fondo tutte le ottimizzazioni messe in campo da Valve con SteamOS su base Linux ed integra in modo praticamente nativo la piattaforma di digital delivery Steam. Risulta sempre possibile installare manualmente altri applicativi, ma l'operazione è adatta solo ai power user. Al contrario sia ROG Ally che Legion GO si appoggiano su una versione standard di Windows 11 garantendo la piena compatibilità con tutto quello che è possibile utilizzare e installare su un qualsiasi PC a discapito di un'esperienza d'uso estremamente meno ottimizzata per schermi così piccoli e privi di tastiera e mouse esterni.

Lenovo Legion Go è indubbiamente il PC handheld più potente sul mercato

C'è poi la questione relativa alle temperature d'esercizio: al momento conosciamo e abbiamo testato molto bene solo Ally e il Deck e dovremo quindi aspettare le prime recensioni per saperne di più sul rendimento delle temperature di Legion GO. Il PC handheld di ASUS, ad esempio, ha dimostrato di eccedere con il calore durante l'uso prolungato, generando non pochi problemi anche con le microSD aggiuntive, mentre la macchina di Valve è sicuramente risultata più stabile ma anche più rumorosa per alcuni lotti più sfortunati.

Nei primi teardown trapelati online sembrerebbe che Legion GO disponga di una sola ventola di raffreddamento a differenza delle due di ROG Ally e questo ci incuriosisce non poco per quello che concerne la capacità di dissipare calore per una macchina di dimensioni così ridotte.

Per quanto riguarda i tagli di memoria Steam Deck implementa 16 GB di RAM LPDDR5 a 5500 MT/s (6400 MT/s per quanto concerne il nuovo modello OLED), ASUS ROG Ally ha 16 GB LPDDR5 a 6400 MT/s ed infine Legion Go monta 16 GB LPDDR5X a 7500 MT/s. Anche in questo caso quindi, Legion GO si dimostra la più potente sulla carta e la differenza nella velocità di trasferimento della memoria potrebbe tradursi in maggiore rapidità nell'esecuzione dei giochi con maggiori richieste hardware. Per concludere bisogna menzionare anche lo spazio di archiviazione che risulta essere da 64 GB eMMC, 256 GB o 512 GB PCIe 3.0 per Steam Deck, appena arrivati al taglio di 1 TB con il nuovo modello OLED, solo 512 GB PCIe 4.0 per ROG Ally e da 512 GB a 2 TB per Legion GO. Anche in questo ennesimo confronto il PC handheld di Lenovo si dimostra essere il dispositivo più completo, offrendo un grande spazio di archiviazione senza dover ricorrere necessariamente all'espansione tramite microSD.