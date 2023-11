Unity è pronta ad altri tagli al personale, dopo aver già licenziato 900 persone quest'anno

Unity, l'azienda dietro l'omonimo motore grafico, effettuerà degli ulteriori tagli al personale come risultato di una "valutazione completa del proprio portafoglio di prodotti". La compagnia lo ha annunciato in occasione della presentazione degli ultimi dati finanziari, dove ha registrato un netto incremento dei ricavi anno su anno, che comunque non sono bastati a coprire i costi sostenuti.

Per la precisione, Unity nel trimestre concluso il 30 settembre, ha conseguito ricavi pari a 544 milioni di dollari, con un aumento del 69% anno su anno, e perdite nette per 125 milioni di dollari, praticamente la metà di quelle sostenute nello stesso periodo di riferimento lo scorso anno.

Nonostante l'aumento dei ricavi e la riduzione delle perdite, la compagnia ritiene comunque necessario apportare cambiamenti alla propria struttura, che includono la chiusura di alcuni uffici e un'ulteriore riduzione del personale dopo i già 900 dipendenti licenziati nel corso del 2023.

"Questa valutazione ci porterà probabilmente a decidere di interrompere alcune offerte, ridurre la nostra forza lavoro e l'office footprint (in pratica ridurre il numero degli uffici, ndr)", ha dichiarato la compagnia.

"La tempistica e l'impatto completo di questo tipo di cambiamenti sui nostri futuri risultati operativi, sui flussi di cassa o sulle condizioni finanziarie sono incerti e per questi motivi non siamo attualmente in grado di quantificare ragionevolmente gli impatti potenziali fino al quarto trimestre del 2023".