PS Plus: ecco il valore in euro dei giochi del 2023, calcolato in due modi diversi

Un utente di Reddit ha creato un'utile tabella che mostra il valore dei giochi di PS Plus per il 2023, dicembre escluso chiaramente visto che non sono ancora stati annunciati. Precisamente, come potete vedere qui sotto, ha condiviso i valori sia in dollari che in euro. Inoltre, il calcolo del valore è stato fatto in due modi: il prezzo del gioco prima che fosse aggiunto a PS Plus e il prezzo più basso mai proposto per il gioco su PS Store prima dell'aggiunta su PS Plus.

I risultati per PS Plus sono i seguenti: