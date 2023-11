Hogwarts Legacy per Nintendo Switch: un video gameplay è trapelato in rete

A pochi giorni dal debutto di Hogwarts Legacy su Nintendo Switch è apparso in rete un video gameplay di otto minuti di questa versione, il che ci dà modo di vedere come si comporta la magica creatura di Avalanche Studios sulla console portatile.

Quelle mostrate nel video sottostante sono le primissime sequenze di gioco, che fungono da introduzione agli eventi e da tutorial. Si tratta dunque di una sessione lineare e "chiusa", dunque non è del tutto indicativa delle performance su Nintendo Switch, considerando che il gioco si svolge prevalentemente in un contesto open world ben più faticoso da gestire dall'hardware.

Fatta questa premessa, dal filmato, così come dal primo trailer ufficiale pubblicato ieri, il porting sembrerebbe di buona fattura, al netto degli inevitabili sacrifici fatti rispetto alle versioni per console di attuale generazione, come ad esempio risoluzione e illuminazione.