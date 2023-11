Magic: The Gathering, Le Caverne Perdute di Ixalan le prime impressioni dalla nuova espansione

L'ultima fatica del gioco di carte di Wizards of the Coast riporta i giocatori nel piano mesoamericano che ha fatto il suo debutto nel 2017. Questa ambientazione ha subito conquistato i fan perché, diciamocelo, chi non vorrebbe evocare un gigantesco dinosauro sul proprio campo di battaglia? Oltre al fascino di queste creature colossali, però, le innovazioni introdotte sono state parecchie e lo stesso farà il suo ritorno, quando debutterà il 10 novembre.

Ci sono molte lenti attraverso cui analizzare un'espansione di Magic: The Gathering, quella meccanica tiene conto delle novità introdotte a livello di effetti, quella artistica si concentra sulle illustrazioni delle carte (una categoria dove brilla la recente Tutto Diverrà Uno ) e poi c'è quella del puro e semplice divertimento. Le Caverne Perdute di Ixalan è un peso massimo di quest'ultima categoria perché, soprattutto in Limited, tra dinosauri e pirati, permette di mettere assieme in pochi minuti non un mazzo forte, ma uno estremamente divertente.

Le cinque divinità monocromatiche, poi, hanno una meccanica molto interessante: quando muoiono, si trasformano (girando la carta) in terre che aggiungono un mana del loro colore di appartenenza. Hanno anche un effetto secondario che, al costo di tre mana, permette di ritrasformare la terra nella divinità originale se certe condizioni particolari sono state raggiunte. Aclazotz, per esempio, si trasforma nel Tempio dei Morti quando muore e può tornare nella sua forma pipistrello se uno dei giocatori ha una o zero carte in mano. In una delle nostre partite abbiamo trovato e usato con profitto la divinità rossa, Ojer Axonil Possanza Profonda , in combinazione con una stregoneria dal costo 1 chiamata Azzardo Tettonico per infliggere il quadruplo dei danni che la magia normalmente permetterebbe.

A livello narrativo, Ixalan è un piano fortemente ispirato al periodo di colonizzazione europea del Centro e del Sud America , con i conquistadores che prendono la forma di vampiri assetati di conoscenza e tesori, i pirati che fanno quello che sanno fare bene e i dinosauri che si alleano con le popolazioni native per respingere l'invasione. Nelle Caverne Perdute di Ixalan, poi, vedremo l'arrivo degli dei di questo piano, uno per ogni colore a cui si aggiunge l'Antico che è blu/nero, attorno a cui ruotano molti filoni narrativi di questa espansione. Uno dei vampiri più rari e potenti, per esempio, è Vito, Fanatico di Aclazotz, la divinità delle paludi che prende le sembianze di un gigantesco pipistrello.

Come funzionano le nuove meccaniche

Il tema dell'esplorazione di una nuova frontiera torna più forte che mai in Caverne Perdute di Ixalan grazie alla nuova meccanica Scopri che accelera non poco il flusso di gioco

Le Caverne perdute di Ixalan introducono tre nuove meccaniche e un nuovo tipo di terra, la Caverna. La prima è Scopri X (Discover) che nel suo effetto ricorda molto Cascata. Quando viene attivata inizierete a esiliare carte dalla cima del vostro mazzo finché non incontrerete una carta non terra dal costo di mana uguale o inferiore al numero che accompagna l'abilità. A quel punto potrete scegliere se mettere in gioco quella carta senza pagarne il costo di mana o aggiungerla alla vostra mano mettendo il resto delle carte esiliate in fondo al grimorio. Questa è stata senza dubbio l'abilità più usata sia da noi sia dai nostri avversari in Limited per il suo potenziale di arricchimento delle risorse in campo. Si fa pagare cara, ma può stravolgere completamente un turno se mette in campo il potenziamento o la creatura giusta gratuitamente.

L'altra meccanica, molto più strategica, che viene introdotta in questa espansione si chiama "Costruisci con" a cui segue un tipo di carta come creature (anche di tipo specifico come Vampiri o Dinosauri), artefatti o terre. In fondo alle condizioni di costruzione c'è un costo di mana, pagarlo ed esiliando dal campo di battaglia o dal cimitero le carte richieste, permette di trasformare la carta e avere sul campo di battaglia la magia che si trova sul retro. Questa abilità può essere attivata solo come stregoneria dopo che la carta è entrata in gioco rappresentando una fortissima incognita, soprattutto nelle prime settimane quando non si conoscono bene tutte le carte.

Costruire è un'abilità pensata per gli strateghi, Discendere vuole attirare a sé tutti gli amanti dell'oscuro potere della negromanzia

I costi sono generalmente alti, tra i tre e i sei mana, rendendo le carte che la possiedono un'ottima risorsa per il mid-game. La nostra preferita è stata il Trono della Capitana Lugubre, un artefatto leggendario che costa 2 e che, oltre a poter essere tappato per macinare due carte, pagando 4 ed esiliando un dinosauro, un vampiro, un tritone e un pirata, si trasforma in una creatura 7/7 assolutamente devastante. È difficile da evocare ma, soprattutto in Limited quando si fanno i mischioni tra i tipi di creature, se entra in campo equivale a una vittoria quasi garantita.

L'ultima nuova meccanica delle Caverne Perdute di Ixalan, che i giocatori del nero e del blu ameranno particolarmente, è quella della discesa che si coniuga sia come azione sia come condizione per un effetto. Scendere o discendere è l'atto di mettere un permanente nel cimitero da qualunque zona, sia essa la cima del mazzo, la mano o il campo di battaglia. Per attivare le condizioni delle carte che usano la discesa, poi, la carta non deve restare al cimitero, il solo atto di mettercela è sufficiente. Molte magie, infatti, attivano effetti secondari o potenziati si si è scesi nel corso del turno, altre, invece, hanno Discendere X dove X è solo 4 o 8 in questa espansione. In questo caso l'effetto secondario della carta si attiva solo se ci sono X o più permanenti nel cimitero. È difficile progettare attorno a questa meccanica in Limited, ma in Standard prevediamo che aumenterà sempre più in popolarità viste le molte combinazioni tra lo scartare, il macinare e il sacrificare presenti nel meta al momento.