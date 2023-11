Steam Deck ha venduto 'molteplici milioni di unità' secondo Valve, ecco alcune stime

Valve ha da poco annunciato Steam Deck OLED e sta spingendo per "liberarsi" delle scorte di alcuni tagli di memoria del modello base, che viene anche offerto a un prezzo scontato. Questi modelli sono stati un successo e sono stati in grado di vendere "molteplici milioni" di unità . L'informazione arriva da Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais, designer presso Valve, che non hanno però indicato nel dettaglio il numero di unità di vendute.

Le console/PC portatili sono sempre più comuni

Steam Deck OLED

Steam Deck è stato un piccolo grande successo, indipendentemente dal numero esatto di unità vendute, e anche altre compagnie stanno cercando di trovare il proprio spazio all'interno di questo mercato.

Lenovo Legion GO, ASUS ROG Ally e Razer Edge sono alcuni dei dispositivi portatili pensati per il gaming in circolazione. Persino Sony, sebbene in modo molto diverso, ha proposto un dispositivo - PlayStation Portal a breve in uscita - per giocare in modalità portatile ai titoli di PS5, ma solo tramite remote play.