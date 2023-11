PlayStation Plus, novembre 2023: Aliens Fireteam Elite, Mafia 2 e Dragon Ball: The Breakers

L'aggiornamento di novembre porta su PlayStation Plus tre nuovi giochi, vale a dire Aliens: Fireteam Elite, Mafia 2: Definitive Edition e Dragon Ball: The Breakers.

PlayStation Plus si aggiorna a novembre 2023 con l'arrivo di tre nuovi giochi nel catalogo destinato a tutti gli abbonati al servizio Sony, nella fattispecie Aliens: Fireteam Elite, Mafia 2: Definitive Edition e Dragon Ball: The Breakers. Anche stavolta esperienze molto diverse fra loro, selezionate per offrire un certo grado di varietà agli utenti. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato la scelta? In realtà no: stando al nostro tradizionale sondaggio, il 63% dei lettori si è detto per nulla soddisfatto dei titoli di novembre e il 25% poco soddisfatto, il che significa che le valutazioni negative sono state pari all'88%. Si tratta forse di un record?

Aliens: Fireteam Elite Un furioso scontro a fuoco con gli Xenomorfi in Aliens: Fireteam Elite Sebbene la stampa internazionale non abbia accolto con grandissimo entusiasmo lo sparatutto sviluppato da Cold Iron Studios, come testimonia anche la nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite, alcuni importanti aggiornamenti e, in generale, un supporto post-lancio molto solido hanno senz'altro contribuito a smussare gli spigoli iniziali di questo gioco su licenza, che si è trasformato nel tempo in qualcosa di diverso. La storia che viene raccontata si svolge ventitré anni dopo gli eventi del film Alien 3 e vede gli Xenomorfi dominare nella sanguinosa guerra con i Colonial Marines, che tuttavia non si sono ancora arresi di fronte alle orde aliene. Una squadra di soldati viene infatti inviata sul pianeta LV-895 per rispondere alla richiesta di soccorso proveniente dal professor Hoenikker, unico sopravvissuto di un massacro perpetrato dalle creature. Giocabile da soli o in cooperativa insieme ad altri due utenti, Aliens: Fireteam Elite non si perde in fronzoli e propone un'azione sparatutto viscerale e frenetica, dotata di un gunplay solido e molto attenta a rispettare la lore della saga cinematografica, pur senza introdurre novità sostanziali e soffrendo inevitabilmente in modalità offline.

Mafia 2: Definitive Edition Mafia 2: Definitive Edition può contare su di un'ottima opera di rimasterizzazione Remaster dell'episodio pubblicato nel 2010, Mafia 2: Definitive Edition ripropone la storia di Vito Scaletta, un emigrato italiano determinato a farsi un nome in America, a qualsiasi costo. Nel corso di una campagna della durata di circa quindici ore, vedremo questo personaggio maturare ed evolversi, abbracciando convintamente il percorso malavitoso che aveva scelto, fatto di sangue e violenza. Sul piano del gameplay, l'ottimo sistema di combattimento e il divertente modello di guida messi a punto da 2K Czech devono fare i conti con la disgraziata esigenza di offrire a tutti i costi una struttura open world, che tuttavia in questo caso si rivela fin da subito troppo lineare e limitata, priva della libertà concessa dai vari GTA: ne abbiamo parlato nella recensione di Mafia 2: Definitive Edition.

Dragon Ball: The Breakers Il perfido Cell si avventa su di un sopravvissuto in Dragon Ball: The Breakers Poteva sembrare un'idea folle, quella di prendere la formula horror asimmetrica di Dead by Daylight e applicarla all'universo creato da Akira Toriyama, eppure Dragon Ball: The Breakers riesce a portare a casa un risultato non scontato. L'impianto è proprio quello, con tre razziatori (Freezer, Cell e Majin Bu) apparentemente invincibili da cui dovremo fuggire e nasconderci, al comando di un manipolo di sopravvissuti. L'obiettivo è da una parte sterminare tutti i giocatori, magari portando a termine le iconiche trasformazioni che rendono i tre cattivi sempre più potenti; dall'altra evitare che ciò accada, raccogliendo una serie di chiavi necessarie per attivare la macchina del tempo collocata al centro dello scenario e utilizzarla per scappare, vincendo così la partita. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Dragon Ball: The Breakers.