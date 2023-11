Nintendo Switch 2? Il presidente Furukawa si rifiuta di parlare della nuova console, per ora

Come abbiamo visto, tutti gli indizi economici di Nintendo sono risultati positivi nei recenti dati sul Q2, e le vendite di Nintendo Switch non palesano quella flessione che ci si potrebbe aspettare da una console che sta per compiere il suo settimo anno di attività.

D'altra parte, considerando che Nintendo Switch ha superato 132,46 milioni di unità vendute sul mercato, è anche normale che Furukawa non abbia alcuna intenzione di spostare l'attenzione su una nuova console, con questa che si sta avvicinando al record assoluto come macchina da gioco più venduta nella storia della compagnia.

Nintendo Switch 2 nel 2024? Furukawa non ne vuole parlare

Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo

Le previsioni di vendita sulla console sono rimaste invariate, mentre Nintendo ha addirittura incrementato di 5 milioni quelle sul software, giunte a 185 milioni di copie previste per l'anno fiscale. Alla luce di questo, non stupisce il fatto che Furukawa non abbia voluto dire nulla sulla prossima console.

Non è dunque ancora il momento di parlare di Nintendo Switch 2, o quale sarà il nome della prossima macchina da parte della compagnia, con Furukawa che ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni al riguardo. "Nintendo Switch è diversa dall'hardware passato", ha invece detto sulla console attualmente sul mercato. "Ha la capacità di incrementare la domanda in varie maniere".

Tuttavia, le voci sul lancio di un possibile Nintendo Switch 2 nel 2024 sono ormai insistenti e la cosa è data quasi per certa, ma manca qualsiasi tipo di ufficialità al riguardo. Dai dati pubblicati abbiamo anche visto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superato i 19,5 milioni di copie vendute, entrando nella top ten dei million seller di Nintendo.