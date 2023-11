Fortnite OG, Avengers: Endgame aveva predetto il ritorno della mappa originale

Alcuni giocatori hanno notato che il film campione d'incassi Avengers: Endgame aveva per certi versi predetto il ritorno della mappa originale di Fornite con la stagione OG.

In una delle scene del film, si vede Korg giocare a Fortnite su una PS4. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcuni fan molto puntigliosi avevano notato un'inesattezza.

Infatti, le sequenze di gameplay mostrate riprendevano la mappa originale del Capitolo 1, il che all'epoca veniva considerato impossibile in quanto Avengers: Endgames si svolge nel 2023 (4 anni dopo l'effettivo debutto nei cinema del 2019) e che l'isola del battle royale muta drasticamente di Capitolo in Capitolo.

Tuttavia, come probabilmente saprete pochi giorni fa Fortnite ha dato il via alla Stagione OG, che ha visto il ritorno della mappa originale, identica a come si presentava nel Capitolo 1. Insomma, Avengers: Endgame aveva previsto questa operazione all'insegna della nostalgia, se pur chiaramente in maniera totalmente involontaria.