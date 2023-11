Fortnite offline questa mattina prima del lancio di Capitolo 4: Stagione OG, gameplay trailer

Come previsto, Epic Games ha messo offline il suo Fortnite per questa mattina, 3 novembre 2023, per lavori di manutenzione che preludono al lancio del Capitolo 4: Stagione OG, ovvero l'ultima stagione prima dell'arrivo del Capitolo 5.

In base a quanto riferito da Epic Games, la manutenzione dovrebbe protrarsi per la mattinata di oggi, con i server che si riattiveranno nel primo pomeriggio: l'orario di apertura previsto per Fortnite Capitolo 4 Stagione OG non è stato dichiarato in maniera precisa, anche se possiamo immaginare che possa avvenire verso le 12:00 o le 13:00.

La Stagione OG, come riferito in precedenza, si caratterizza per il ritorno della mappa classica del primo capitolo di Fortnite, con varie rielaborazioni effettuate.

Si tratterà peraltro di una stagione più breve dello standard, in preparazione del lancio del Capitolo 5 che porterà variazioni più consistenti al gioco.