Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S: una possibile data d'uscita emerge da un leaker

Siamo ancora in attesa di conoscere la data d'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S, che ormai non dovrebbe essere molto lontana considerando che dovrebbe collocarsi entro la fine del prossimo mese, dunque prendiamo in considerazione, ovviamente come voce di corridoio, questa possibile uscita per il 6 dicembre 2023 riferita da un leaker.

Si tratta di eXtas1s, nome piuttosto noto nell'ambito dei rumor videoludici, che ha riportato su Exputer quanto avrebbe raccolto attraverso "fonti interne" non meglio specificate: l'ottimo RPG di Larian Studios potrebbe dunque arrivare il 6 dicembre 2023, o almeno questa è attualmente la data pianificata interamente dal team che però ancora non ha intenzione di riferirla pubblicamente.

La reticenza sarebbe dovuta al fatto che il playtest sembra sia ancora in corso, e se dovessero incappare in alcuni problemi potrebbe esserci ancora la possibilità di un rinvio. Se tutto dovesse andare come previsto, tuttavia, Baldur's Gate 3 dovrebbe infine arrivare all'inizio del mese prossimo anche su Xbox Series X|S, dopo essere approdato in precedenza su PC e poi PS5.