Super Mario RPG e The Talos Principle 2 sono i giochi più attesi di novembre 2023

Dopo un periodo estremamente ricco di uscite di grande rilievo, novembre 2023 sembra rientrare nei ritmi più standard per l'industria videoludica, anche se non mancano i giochi di notevole spessore per il mese in partenza. D'altra parte, il solo Call of Duty: Modern Warfare III, sempre poco considerato in questo genere di sondaggi, è destinato probabilmente a monopolizzare il mercato con il suo solito impatto devastante sulle vendite, ma qui solitamente preferiamo dare spazio a titoli differenti e più inaspettati, come vediamo anche (almeno in parte) dai risultati di questo turno di votazioni. Sono emerse scelte decisamente diverse tra redazione e lettori, in questo caso, con Super Mario RPG e The Talos Principle 2 come giochi più attesi di novembre 2023. Il primo era sicuramente prevedibile, trattandosi di uno dei titoli più in vista del mese, ma il secondo potrebbe giungere un po' inaspettato, specialmente per chi non ha avuto modo di approfondire la conoscenza col primo capitolo. Non mancano comunque alcune scelte differenti che vengono fuori dai risultati dei sondaggi, dunque vediamo un po' come sono andate le votazioni di questo mese.

Il più atteso dalla redazione di Multiplayer.it The Talos Principle 2 promette di evolvere il concetto del primo capitolo In base alla votazione interna, il gioco più atteso da parte della redazione di Multiplayer.it per novembre 2023 è The Talos Principle 2. In un periodo caratterizzato da alcuni titoli di enorme richiamo, la scelta può sembrare un po' strana, ma non più di tanto se vi è capitato di immergervi profondamente nel capostipite. Il progetto di Croteam e Devolver è un rompicapo in prima persona davvero ben costruito, sia come puzzle design che come creazione del mondo e della storia, risultando in un amalgama di caratteristiche puzzle e adventure in perfetto equilibrio. Del seguito non sappiamo ancora molto, ma se dovesse portare avanti gli elementi fondamentali del primo, allora ci troveremo davanti sicuramente ad una grandissima esperienza ed è su questa prospettiva che si fonda probabilmente il voto di diversi redattori. Al secondo posto troviamo ben tre titoli a pari merito, cosa che non capita spesso: si tratta di Super Mario RPG, il solito Call of Duty: Modern Warfare III e The Invincible, che potrebbe essere il vero outsider del mese. The Invincible presenta un'ambientazione sci-fi davvero molto interessante Sui primi due c'è, infatti, ben poco da aggiungere: si tratta in un caso del remake di uno dei titoli più amati su Super Nintendo, venuto fuori da una delle ultime collaborazioni tra Nintendo e Square Enix prima del "grande scisma" dell'era PlayStation, mentre l'altro è il seguito della serie best seller in tutto il mondo, che promette di portare il solito carico di evoluzioni tecnologiche su una base ormai rodatissima e apprezzata. Rispetto a questi due, la strana avventura in prima persona di Starward Industries rappresenta una scelta divergente e molto affascinante, anche considerando l'interessante romanzo omonimo da cui è tratto. Al terzo posto c'è un altro titolo ben noto, con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.