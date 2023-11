Dead Island 2: Haus, la prima espansione della storia è ora disponibile su PC e console

Haus , la prima espansione del supporto post-lancio di Dead Island 2 , ora è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Epic Games Store. Per l'occasione vediamo il trailer di lancio e riepiloghiamo le informazioni sul DLC.

Un'avventura da incubo tra ville piene di segreti e un tecno-culto senza morale

Haus introduce una nuova storia caratterizzata da tinte "psycho-horror", inedite ai canoni della serie. Arrivati in una misteriosa villa di Malibu, dove i confini della moralità sono abbastanza vaghi, il nostro compito sarà quello di investigare sui segreti di un tecno-culto e del suo enigmatico leader Konstantin, mentre fronteggiamo la classica ondata di mangiacervelli.

Durante la macabra avventura all'interno di questa villa i giocatori esploreranno una sorta di labirinto composto da ambientazioni molto varie caratterizzate da biomi differenti e architetture bizzarre. Non mancheranno nuove mostruosità da affrontare e per farlo avremo a nostra disposizione 8 nuove carte abilità e strumenti di morte come la Balestra K e il Girarrosto.