Dopo Silent Hill 2, Konami pensa ad altri remake per la serie horror

Il prossimo Silent Hill 2 da parte di Bloober Team, che peraltro non ha ancora una data d'uscita ufficiale, potrebbe essere solo l'inizio di un'operazione di recupero dei capitoli classici della serie, considerando che Konami sembra stia pensando ad altri remake da realizzare.

L'informazione emerge dal nuovo report finanziario di Konami, che menziona precisamente "remakes e prodotti completamente nuovi nella serie Silent Hill". Da notare che la parola "remakes" è riportata al plurale in inglese, cosa che sembra indicare la presenza di più di un solo progetto di questo tipo.

Potrebbe ovviamente trattarsi di un errore di battitura, come fatto notare anche da VGC, ma tanto basta a far pensare a possibili a altre operazioni di remake sui capitoli della serie Silent Hill. D'altra parte, al cosa non è proprio assurda: nonostante Silent Hill 2 sia forse quello più famoso, ci sono sicuramente altri titoli che potrebbero avere senso come oggetto di rifacimenti.