Honkai: Star Rail, 300 Stellar Jade gratis con i codici promozioniali dell'update 1.5

Come promesso, durante la livestream di presentazione dell'update 1.5 di Honkai: Star Rail che si è svolta oggi, Hoyoverse svelato tre codici promozionali tramite i quali i giocatori del GDR free-to-play possono riscattare 300 Stellar Jade gratis e altre risorse che si riveleranno utili.

Tra una novità e l'altra dell'aggiornamento 1.5 di Honkai Star Rail, che vedrà il debutto di Huohuo, Argenti e Hanya come personaggi giocabili, come da tradizione sono stati svelati tre codici promozionali che elargiscono un bonus di 300 Stellar Jade, 4 Refined Aether (risorse per il potenziamento delle armi), 5 Traveler's Guide (oggetti per il level up dei personaggi) e 50.000 Crediti.

Di seguito i codici di Honkai Star Rail pubblicati il 3 novembre 2023:

JB9BE7K5RQY3 - 100 Stellar Jade e 50.000 Credit

- 100 Stellar Jade e 50.000 Credit HT8BX7JL89Z7 - 100 Stellar Jade e 5 Traveler's Guide

- 100 Stellar Jade e 5 Traveler's Guide 6B9BFPK58Q3T - 100 Stellar Jade e 4 Condensed Aether

Tenete presente che saranno validi oggi saranno validi solo per poche ore, quindi approfittatene finché siete in tempo.