Lords of the Fallen: l'update 1.1.282 potenzia alcuni boss e porta altre novità

Hexworks ha pubblicato il nuovo update 1.1.282 per Lords of the Fallen, che potenzia alcuni boss e introduce numerosi cambiamenti e miglioramenti per centinaia di elementi nel gioco, andando dunque a modificare qualcosa nel bilanciamento.

Alcuni boss sono dunque stati resi più complessi, come Sanctified Huntress, Griefbound e Sundered One, oltre a "un boss posto in fondo a un luogo molto oscuro", a quanto pare. Per chi ama le sfide, questi avversari dovrebbero ora essere in grado di proporre scontri più avvincenti con un maggiore livello di sfida.

Anche la Scarlet Shadow, che colpisce i giocatori nella zona di Umbral, è stata resa più potente e difficile da colpire. In generale, anche altri elementi modificati si muovono tutti nella direzione di un incremento del livello di difficoltà.