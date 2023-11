Honkai Star Rail, update 1.5: data di uscita, nuovi banner, 10 Stellar Pass gratis e le altre novità

Oggi Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo su Honkai: Star Rail con l'aggiornamento 1.5, inclusi nuovi personaggi e aree da esplorare, oltre ad eventi a tempo limitato, nuovi set di Relic e altro ancora.

La versione 1.5 di Honkai: Star Rail si intitola "The Crepuscule Zone" e sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2023. Come al solito tra una novità e l'altra sono stati svelati tre nuovi codici promozionali, grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Stellar Jade e altri bonus.

L'aggiornamento introdurrà nuove missioni principali ambientate in un'inedita e tetra zona della Xianzhou Luofu, infestata da strane presenze e demoni su cui dovremo indagare. Non mancheranno inoltre delle nuove missioni secondarie dedicate ai vari personaggi che compongono il cast, tra cui le new entry in arrivo con l'update.

Verranno aggiunti anche due nuovi set di Relic per i Cavern of Corrosion e due set di Planar Ornament, ottenibili in un nuovo mondo del Simulated Universe, che andranno dunque ad aumentare le opzioni a disposizione dei giocatori per le build dei personaggi.