Baldur's Gate 3: patch 4 disponibile, con oltre 1000 aggiustamenti e migliorie

Varie opzioni di visualizzazione sono specificamente dedicate a chi è affetto da protanopia, deuteranopia, tritanopia e i vari livelli di daltonismo, modificando la colorazione di interfaccia ed elementi di gioco in modo da non incappare in problemi di visibilità.

Uno degli elementi più caratterizzanti di questo aggiornamento sono le opzioni di accessibilità , in particolare per quanto riguarda le opzioni offerte per chi è affetto da vari livelli di daltonismo.

Vari aggiustamenti al gameplay

Baldur's Gate 3, un'immagine del gioco

Per quanto riguarda il gameplay, sono stati aggiunti nuovi auto-salvataggi in Shadowlands, Wyrm's Crossing e nella Lower City, incluse diverse ambientazioni in cui questi si presentavano più raramente o erano pressoché assenti. È stata poi aggiunta un'opzione per chi preferisce che il tasto di fine turno debba essere premuto più a lungo per attivarsi.

Alcuni cambiamenti sono stati poi effettuati anche in termini di bilanciamento e scontri, come alcune correzioni fatte agli scontri con i boss, in particolare nell'Atto 3. Potete trovare le note complete della patch 4 a questo indirizzo. Nel frattempo, da Larian abbiamo avuto un'ulteriore conferma che Baldur's Gate 3 uscirà su Xbox Series X/S nel 2023.