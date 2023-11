Call of Duty: Modern Warfare 3 è enorme su SSD, Activision spiega perché occupa tanto

Come si saranno accorti coloro che hanno effettuato il preload completo di Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo capitolo della serie è enorme, arrivando a richiedere oltre 200 GB su SSD in versione PS5, per esempio, cosa che ha spinto Activision a cercare di giustificare tali richieste.

Per la precisione, secondo le segnalazioni l'installazione completa di Call of Duty: Modern Warfare 3 su PS5 richiede 234,9 GB su SSD, più di un quarto di tutto lo spazio previsto sull'archivio interno della console. Non è una cosa inusuale per la serie, considerando che già il capitolo precedente raggiungeva quote simili, ma il fatto che si sia già raggiunta tale richiesta prima del lancio rende inquietante pensare agli sviluppi futuri del gioco, con espansioni e aggiunte.