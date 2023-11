Sony ha acquisito iSIZE, compagnia specializzata in 'deep learning per distribuzione video'

Non sappiamo ancora quanto la questione riguardi propriamente i videogiochi, ma Sony Interactive Entertainment ha acquisito una compagnia chiamata iSIZE e concentrata sullo sviluppo di soluzioni di "deep learning per distribuzione video".

La questione sembra alquanto tecnica ma potrebbe riguardare il nuovo servizio di streaming che Sony ha intenzione di lanciare anche per quanto riguarda i videogiochi, con il nuovo cloud dei giochi PS5 in partenza attraverso PlayStation Plus Premium.

In base a quanto riferito, iSIZE è specializzata nella costruzione di "soluzioni basate su intelligenza artificiale per consentire una gestione più efficiente del bitrate, incrementando la qualità per i contenuti in streaming per l'industria dell'intrattenimento e dei media".