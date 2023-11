Sonic Dream Team annunciato, è il nuovo platform 3D di Sega su Apple Arcade

Sega ha annunciato oggi in via ufficiale Sonic Dream Team, ovvero un nuovo capitolo della celebre serie di platform in arrivo in esclusiva (almeno inizialmente) su Apple Arcade, ovvero per piattaforme Apple tra iOS e Mac.

Sonic Dream Team si presenta come un vero e proprio nuovo capitolo in 3D che riprende le caratteristiche standard della serie, tra piattaforme, salti e corse a velocità folle come possiamo vedere dal primo trailer di presentazione.

La data d'uscita è fissata per il 5 dicembre 2023 e sarà scaricabile gratuitamente dagli abbonati ad Apple Arcade.

In questo modo, Sonic Dream Team va ad aggiungersi a numerosi altri titoli Sega già presenti su Apple Arcade come Sonic Racing, Sonic Dash+, Samba de Amigo: Party-To-Go e Football Manager 2023 Touch.

In base a quanto riferito da Sega, sarà possibile giocare a Sonic Dream Team su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, attraverso il sistema di cross-play fra le piattaforme in questione.