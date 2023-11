Call of Duty: Modern Warfare 3, ecco il trailer ufficiale con Giorgione Orto e Cucina

Di tutta risposta lo chef prepara un bel pacco di rifornimenti con tutto il necessario: del lardo, un po' di salsicetta che "la sbatti al muro, la struscia per terra, ci fa quello che vuole", del buon tè inglese e due polpettine "laide" e "delicious". Non può mancare una PS5, per digerire come si deve.

Nello spot vediamo il Giorgione nazionale rispondere alla richiesta di aiuto della madre del capitano John Price, evidentemente preoccupata che il figlio non mangi come si deve impegnato com'è nella sua lotta la terrorismo.

Activision Blizzard ha pubblicato un nuovo spot ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3 con protagonista lo chef Giorgio Barchiesi, famoso per il programma di cucina Giorgione Orto e Cucina .

Giorgione Orto e Cucina e Call of Duty, il crossover che non ti aspetti

La collaborazione tra Giorgione e Call of Duty: Modern Warfare 3 era stata svelata con un breve teaser sul profilo Instagram dello chef. Un crossover inaspettato e bizzarro tanto quanto apprezzato dai fan dello sparatutto di Activision Blizzard, che ora sognano una skin da Giorgione da usare nei match multiplayer. Un'iniziativa senza dubbio interessante e che dimostra anche che Call of Duty ambisce a diventare un vero e proprio fenomeno di costume in Italia.

Vi ricordiamo che il lancio di Modern Warfare 3 è in programma per il 10 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ma già da domani coloro che hanno acquistato una copia digitale possono iniziare la campagna single player.