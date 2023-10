Call of Duty Modern Warfare 3: annunciata una collaborazione con Giorgione Orto e Cucina

Il crossover ha già fatto impazzire sia i fan di Call of Duty che quelli di Giorgione Orto e Cucina, tanto che in molti nei commenti sperano di poter scendere in battaglia nelle partite multiplayer dello sparatutto utilizzando una skin dello chef . Del resto dopo l'operatore Morte con le fattezze di Rovazzi , non si tratta poi di una possibilità così remota. Detto questo, al momento i dettagli sulla collaborazione non sono noti, quindi non ci resta che attendere pazientemente per saperne di più in merito.

Per la serie il crossover che non ti aspetti, è stata svelata una collaborazione tra Call of Duty: Modern Warfare 3 e lo chef Giorgio Barchiesi, famoso ai più per il programma televisivo Giorgione Orto e Cucina .

Chi è Giorgione Orto e Cucina?

Per chi non lo conoscesse, Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, è un cuoco, proprietario del ristorante di "Alla via di Mezzo" a Montefalco e il noto conduttore televisivo del programma "Giorgione Orto e Cucina", in onda su Gambero Rosso Channel, dove viaggia per l'Italia alla scoperta delle tradizioni culinarie e prepara ricette rustiche e caserecce.

Negli anni ha conquistato la simpatia di un gran numero di fan grazie al suo carisma, diventando inoltre popolare sui social grazie ai numerosi meme realizzati utilizzando le sue frasi ed espressioni più famose.

Invece, Call of Duty: Modern Warfare 3 per i nostri lettori non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta del prossimo gioco della fortunata serie sparatutto di Activision Blizzard in arrivo il prossimo 10 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.