Cities Skylines 2: DLC gratuito introdurrà dei pacchetti grafici ispirati a otto regioni del mondo

Non si tratta inoltre dell'unico DLC in arrivo, ricordiamo. Vi saranno altri contenuti, a pagamento, per Cities Skylines 2. Qui sopra potete vedere il trailer dedicato ai pacchi regionali.

Cities Skylines 2 riceverà un DLC gratuito che aggiungerà otto pacchetti regionali. Non vi è ancora una data di uscita precisa, ma questi contenuti saranno "presto disponibili". In totale includeranno oltre 2.500 asset grafici. Precisamente troveremo elementi grafici delle seguenti regioni del mondo :

Cities Skylines 2, primo su Steam ma con tante critiche

Cities Skylines 2 ha venduto bene

Cities Skylines 2 ha ottenuto un ottimo successo di vendite su Steam, ma è subito stato criticato dai giocatori per i suoi problemi tecnici. Erano stati anticipati dagli sviluppatori, va precisato, ma in ogni caso non si tratta di una situazione piacevole per gli acquirenti.

Inoltre, i fan non sono rimasti impressionati positivamente da alcune dichiarazioni del team, come il fatto che Cities Skylines 2 punta ai 30 FPS perché "non c'è alcun vantaggio a puntare a fps più alti".