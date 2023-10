Cities: Skylines 2, tante recensioni negative su Steam, ma è comunque primo in classifica

Ottimizzazione delle recensioni

Insomma, l'avviso di Colossal Order che Cities: Skylines 2 sarebbe uscito non ben ottimizzato al lancio non è servito a molto, visto che in tanti hanno comprato lo stesso il gioco.

Va detto che pare ci siano problemi anche a dettagli bassi, come lamentato ad esempio dall'utente Giova243: "Non si può rilasciare un gioco che lagga con un i9 e 3060ti a settaggi bassi." Comunque sia, l'ottimizzazione è al centro della maggior parte delle critiche, come quella di Fauci 78: "Dimenticate la tranquillità zen di osservare la vostra città che pulsa al ritmo della vita urbana; invece, preparatevi a scrutare un diaporama che avrebbe reso orgoglioso qualsiasi artista del punto croce. "Cali di frame" è un eufemismo; è più come se ogni frame fosse una pregiata opera d'arte che il gioco sceglie di mostrarci in un'esclusiva anteprima di qualche secondo, uno alla volta."

Va detto però che chi è riuscito a giocarci parla di un titolo davvero ben fatto e coinvolgente. Inoltre ci sono diverse testimonianze con consigli su come ottimizzare il gioco. Insomma, se non si ha voglia di combattere con le impostazioni grafiche, pare che convenga attendere un po' prima di acquistarlo.

Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di Cities: Skylines 2.