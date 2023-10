GOG: al via i saldi di Halloween con oltre 3.000 giochi PC e sconti fino al 90%

GOG ha lanciato le promozioni a tema Halloween, con oltre 3.000 giochi per PC in offerta scontati fino al 90%, insomma ce n'è per tutti i gusti e tasche.

Tra le tante offerte troviamo, tra gli altri, anche Return to Monkey Island, disponibile al prezzo di 15,99 euro anziché 24,50 euro, con uno sconto del 35%. Stessa percentuale di sconto anche per Cult of the Lamb, che potrete aggiungere alla vostra collezione alla modica cifra di 14,99 euro.

Se cercate poi qualcosa da giocare la notte di Halloween, vi suggeriamo il claustrofobico Amnesia: The Bunker, in promozione su GOG al prezzo di 18,39 euro, oppure Days Gone, in offerta a 16,54 euro, scontato del 67%.