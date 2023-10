Risk of Rain: annunciato un evento in streaming con il lancio di due giochi della serie

Gearbox ha annunciato che l'8 novembre 2023 terrà un evento in streaming dedicato alla serie Risk of Rain, durante il quale saranno lanciati due nuovi giochi. L'evento si chiamerà "Il Festival di Gup" e festeggerà il decimo anniversario del primo capitolo.

I due giochi sono Risk of Rain Returns e la versione per console di Risk of Rain 2: Survivors of the Void, disponibili entrambi dall'8 novembre. Gearbox ha anche svelato l'ultimo Sopravvissuto di Risk of Rain Returns: il Pilota.