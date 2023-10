The Outer Worlds: 5 milioni di copie vendute per il GDR di Obsidian e Private Division

In concomitanza con i festeggiamenti per il quarto anniversario dalla pubblicazione di The Outer Worlds , Obsidian e Private Division hanno annunciato che il gioco ha raggiunto il traguardo delle 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Grande successo, in attesa del sequel

The Outer Worlds è stato lanciato il 25 ottobre 2019 su PC, PS4 e Xbox One, con a seguire la versione Nintendo Switch il 5 giugno 2020 e la Spacer's Choice Edition per PC, PS5 e Xbox Series X|S lo scorso 7 marzo. Per chi non lo conoscesse è un GDR in prima persona in cui esploreremo pianeti alieni colonizzati in cui verremo coinvolti nostro malgrado in una cospirazione che minaccia di distruggere la colonia di Halcyon.

All'E3 2021 è stato annunciato un sequel con un trailer. Per il momento sappiamo davvero poco su The Outer Worlds 2, se non che potrebbe sfruttare l'Unreal Engine 5, stando a un annuncio lavorativo.